Kreuz Köln-Nord : A57 wegen Kampfmittel-Suche nachts gesperrt

Köln Im Autobahnkreuz Köln-Nord sucht Straßen NRW nach möglichen Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg. Während der Bohrungen ist die A57 in dieser Woche nachts in Richtung Krefeld gesperrt.

Die nächtlichen A57-Sperrungen in Fahrtrichtung Krefeld beginnen jeweils zwischen 21 und 5 Uhr beginnen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. In der Nacht auf Freitag sind die Arbeiten nach Angaben eines Straßen-NRW-Sprechers beendet.