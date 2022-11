Mutmaßlicher Mord an Kai M. : Verschwundenes Gutachten verzögert Duisburger Rocker-Prozess

Foto: Christoph Reichwein (crei) 8 Bilder So läuft der Rocker-Prozess in Duisburg

Duisburg/Mönchengladbach Im Prozess um den mutmaßlichen Stückelmord an Hells Angel Kai M. sorgte am Mittwoch ein verschwundenes Gutachten zum Mönchengladbacher Kronzeugen für Chaos. Der will nun – wieder einmal – nicht ohne Anwalt weitermachen.

So langsam sind die Beteiligten beim Rockermord-Prozess vor dem Duisburger Landgericht schon gewohnt, dass die Arbeitswochen nicht so stattfinden, wie sie einmal geplant waren. Krankheitspausen, Kronzeugen-Launen, kurzfristige Umplanungen – alles schon gesehen. Am Mittwoch kam wieder etwas Neues hinzu: verschwundene Akten.

So begann die Verhandlung in Saal 157 statt mit dem Kronzeugen und weiteren Fragen zum mutmaßlichen Mord an Rocker Kai M., mit der Verlesung eines Antrags durch Anwalt André Miegel. Ein psychiatrisches Gutachten des Kronzeugen sei wohl mal bei einer Aktensichtung entdeckt worden, liege nun aber nicht mehr vor. Bis die Akte da sei, könne der Kronzeuge nicht mehr vernommen werden. Mehrere Anwälte schlossen sich an, die Sitzung wurde unterbrochen. „Für uns als Verteidiger ist es wichtig zu wissen, was in diesen psychiatrischen Aussagen drinsteht", sagt Miegel in der Pause. Der Kronzeuge verfüge immerhin über rund 20 Einträge im Bundeszentralregister.

Irgendwann gegen Mittag erreichte das Gericht jemanden bei der Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach. Die fehlenden Akten waren aufgetaucht und sollten noch am Mittwoch per Eilboten nach Duisburg gebracht werden. Die Frage war nun nur: Kann der Kronzeuge heute weiter vernommen werden oder wollen alle Anwälte auf die Akten warten? Die Beratungen dazu waren schnell hinfällig, als der Kronzeuge das Wort ergriff.