Kontrolle in Köln : Polizei verfolgt zwei flüchtige Autofahrer

Kontrolle in Köln

In Köln musste die Polizei zwei flüchtige Autofahrer verfolgen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Zwei Autofahrer sind in der Nacht zum Sonntag in Köln mit den Wagen geflohen, als die Polizei sie kontrollieren wollte. Im einen Fall gab ein 31-Jähriger mit seinem Zweisitzer-Auto Gas, wurde aber kurz darauf gestellt, als der Wagen gegen ein Verkehrsschild und einen Baum prallte. In das Fahrzeug hatten sich drei Insassen gedrängt. Sie blieben unverletzt.