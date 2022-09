Nach Unfall mit LKW in Köln : Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Köln Bei dem Zusammenstoß mit einem Lkw ist am Freitagmorgen in Köln-Niehl ein 68 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die 51-Jährige Fahrerin des Lkw erlitt einen Schock. Was die ersten Erkenntnisse sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei dem Zusammenstoß mit einem LKW ist am Freitagmorgen, 23. September auf der Industriestraße in Köln-Niehl ein 68 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die 51-Jährige Fahrerin des LKW erlitt einen Schock.

Nach ersten Erkenntnissen soll die Fahrerin des 7,5 Tonners gegen 10.25 Uhr vom mittleren Fahrstreifen nach links in Richtung Niehler Damm gewechselt sein. Dabei erfasste sie mit ihrem LKW den 68-Jährigen, der mit seiner BMW auf dem Fahrstreifen neben ihr stadteinwärts fuhr.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln ist im Einsatz und sichert erste Spuren. Die Industriestraße ist aktuell für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

(jmb)