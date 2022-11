Bei Rot losgefahren : Vier Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos in Voerde

Voerde Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Voerde (Kreis Wesel) verletzt worden. Zwei davon zogen sich schwere Verletzungen zu.

Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Voerde (Kreis Wesel) verletzt worden - zwei von ihren schwer. Bei einer 92-jährigen Frau sei Lebensgefahr nicht auszuschließen, teilte die Polizei mit. Ein 68-Jähriger war demnach am Freitagnachmittag mit seinem Wagen an eine Kreuzung gefahren und hatte zunächst bei Rot angehalten. Wie Zeugen aussagten, fuhr er - noch bei Rotlicht - dann doch in den Kreuzungsbereich hinein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Auto eines 28-Jährigen.