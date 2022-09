Täter mit Video gefunden : 23-Jähriger schlägt Schwangere am Kölner Hauptbahnhof

Köln Ein 23-Jähriger hat Sonntagabend grundlos einer 34-jährigen Schwangeren am Hauptbahnhof Köln mit der Faust in den Nacken geschlagen. Die Frau meldete den Vorfall der Polizei. Die konnte dann auf Videomaterial zurückgreifen.

Gegen 18 Uhr am Sonntagabend erschien eine Frau aus Neuruppin (Brandenburg) auf der Dienststelle der Bundespolizei am Breslauer Platz und gab an, kurz zuvor in der B-Passage von einem Unbekannten angegriffen worden zu sein. Der junge Mann habe sie ohne erkennbaren Grund mit der Faust in den Nacken geschlagen, als sie wartend neben dem Abgang von Gleis 10/11 stand. Mittels Videoüberwachung konnte eine Beamtin den Tathergang nachverfolgen und ein Lichtbild des Tatverdächtigen fertigen. Bei der anschließenden Fahndung erkannte eine Streife den Mann wieder. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren gegen 23-jährigen Kölner ein und erteilte ihm einen Platzverweis für den Hauptbahnhof. Die Geschädigte klagte über Kopfschmerzen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab und setzte ihre Reise fort.