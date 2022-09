Bei Streit in Wohnung : Mann fügt Ehefrau mit Küchenmesser lebensgefährliche Verletzungen zu

Bei Streit in Wohnung

Köln Nach einem Streit soll ein 34-Jähriger der Polizei zufolge seine Frau mit einem Küchenmesser attackiert haben. Die Geschädigte kam ins Krankenhaus und musste notoperiert werden.

In Köln hat ein Mann seine Ehefrau mit einem Küchenmesser attackiert und lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ermittle nun die Mordkommission.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden 34-Jährigen zuvor in der gemeinsamen Wohnung in Streit geraten sein, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. Der Mann habe dann im Verlauf des Konflikts mutmaßlich ein Küchenmesser genommen und seine Frau angegriffen.