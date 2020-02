Mordkommission sucht Täter : 23-Jähriger in Brühl angegriffen und lebensgefährlich verletzt

23-Jähriger in Brühl angegriffen und lebensgefährlich verletzt

Köln In Brühl haben mehrere Männer am frühen Samstagmorgen einen 23-Jährigen angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Eine Mordkommission der Kölner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder denen Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, sollen sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden.