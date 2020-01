72-Jähriger festgenommen : Kölner CDU-Politiker soll auf 20-Jährigen geschossen haben

Köln Eine Mordkommission ermittelt gegen einen Kölner CDU-Politiker. Der 72-jährige Bezirksvertreter soll bei einem Streit auf einen jungen Mann geschossen haben. Bei dem Vorfall war er laut Polizei alkoholisiert.

Der 72-jährige Lokalpolitiker soll in der Nacht auf Montag, 30. Dezember, in Köln auf einen 20 Jahre alten Mann geschossen haben. Nach Angaben der Kölner Polizei erlitt der junge Mann schwere Verletzungen am Arm und an der Schulter. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.