Polizei fahndet nach Mann : 21-Jähriger in Köln angegriffen und schwer verletzt

21-Jähriger in Köln angegriffen und schwer verletzt

Köln Ein Unbekannter hat einen 21-Jährigen in Köln auf der Straße angegriffen und schwer verletzt. Nun fahndet die Polizei nach dem Verdächtigen.

Ein 21-Jähriger ist am Montagvormittag gegen 10 Uhr in Köln angegriffen und verletzt worden. Ein Unbekannter attackierte den jungen Mann im Stadtteil Neustadt-Süd mit einem scharfen Gegenstand. Der 21-Jährige erlitt eine tiefe Schnittverletzung am Bein.