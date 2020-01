Großeinsatz in Köln : Technischer Defekt soll Amokalarm an Schule ausgelöst haben

Köln Der Amokalarm am Freitag an einer Kölner Gesamtschule ist wohl durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Hunderte Kinder waren evakuiert worden.

Auf dem Gelände der Gesamtschule Ferdinandstraße in Köln-Mülheim, in deren Nähe sich auch eine Grundschule befindet, war am vergangenen Freitag gegen 10 Uhr der Amokalarm ausgelöst worden. Spezialeinheiten der Polizei durchsuchten daraufhin die Klassenräume, Kinder und Lehrer verschanzten sich in den Räumen.