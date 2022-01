Zwei Ringe gestohlen : 85-jähriger Mann in der Kölner Philharmonie überfallen

85-jähriger Mann in der Kölner Philharmonie überfallen

Köln In der Pause ging ein Konzertbesucher auf Toilette und legte zum Händewaschen zwei Ringe auf das Waschbecken – plötzlich soll er von hinten zu Boden gestoßen worden sein, seine Ringe waren weg.

Ein 85-jähriger Mann ist in der Kölner Philharmonie überfallen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Senior in der Konzertpause auf die Toilette im Untergeschoss gegangen. Zum Händewaschen legte er seinen Ehering und einen weiteren Goldring auf das Waschbecken. Plötzlich wurde er von einer unbekannten Person zu Boden gestoßen. Als er sich wieder aufrichtete, waren seine Ringe verschwunden. Nach dem Vorfall vom Montagabend sucht die Polizei nun Zeugen.