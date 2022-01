Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach : 65 Kinder befreit - jüngstes Opfer war drei Monate alt

Köln Die Ermittlungsgruppe im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach zieht zum Abschluss nach zwei Jahren ein Fazit. Man habe „enormes Leid gesehen“, das selbst erfahrenste Ermittler erschüttert habe.

Nur drei Monate alt war das jüngste Kind, das die Polizei-Ermittlungsgruppe „Berg“ aus einer Missbrauchssituation befreit hat. Das Baby sei von seinen Peinigern vergewaltigt worden, sagte am Mittwoch der Leiter der Ermittlungsgruppe, Michael Esser, in einer Pressekonferenz in Köln. Insgesamt seien im Rahmen der Ermittlungen in den vergangenen beiden Jahren 65 Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 17 Jahren befreit worden. Die Mitglieder der Ermittlungsgruppe hätten „enormes Leid gesehen“, was zu psychischen Belastungen geführt habe, sagte Esser.