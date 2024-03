Tod eines 15-Jährigen in Köln Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehle und nennt mögliches Motiv

Nach dem gewaltsamen Tod eines 15-Jährigen in Köln wird die Staatsanwaltschaft Köln am Montagnachmittag beim Amtsgericht den Erlass von Haftbefehlen gegen die beiden vorläufig festgenommenen Beschuldigten beantragen – wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlichen Mordes. Dies teilte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer auf Anfrage mit. Die Leiche des Jugendlichen war am Sonntag im Mülheimer Hafen gefunden worden.