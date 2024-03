Racheakt in Köln-Mülheim Getöteter 15-Jähriger — weiterer Verdächtiger festgenommen

Am 10. März ist die Leiche eines 15-Jährigen in Köln-Mülheim am Hafen entdeckt worden. Kostenpflichtiger Inhalt Er wurde mutmaßlich aus Rache getötet. Mögliches Motiv ist, dass der 15-Jährige in einem Prozess nach Jugendstrafrecht am Amtsgericht Köln einen der Beschuldigten belastet hatte. Drei Männer (18,20 und 26 Jahre alt) wurden bereits festgenommen.