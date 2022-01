Zu hohe Preise für Neukunden : NRW-Verbraucherzentrale mahnt drei Grundversorger ab

Düsseldorf Die Verbraucherzentrale NRW geht gegen drei Stadtwerke mit Abmahnungen vor, weil sie neuen Stromkunden in der Grundversorgung mehr Geld abnehmen als den Bestandskunden. Die Stadtwerke Wuppertal wehren sich: Würden sie anders handeln, müssten alle Kunden mehr Geld zahlen, lautet das Argument.

Düsseldorf (rky) Das Chaos auf dem Strommarkt eskaliert. Die Verbraucherzentrale NRW hat drei Grundversorger mit einer Abmahnung aufgefordert, zu hohe Grundversorgungstarife bei Strom und Gas von neu hinzukommenden Kunden wieder zu senken. Die Kölner Rheinenergie, die Stadtwerke Gütersloh und die Wuppertaler Stadtwerke WSW würden Neukunden diskriminieren, indem sie von ihnen deutlich mehr Geld für eine Versorgung in der Grundversorgung verlangen als den bisherigen Kunden.

„Bei allem Verständnis für die nicht ganz einfache Situation der Grundversorger – so geht es nicht“, sagt Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der NRW Verbraucherzentrale. Er ergänzt: „Die Benachteiligung von Verbraucher:innen, die ohne eigenes Verschulden in die Grundversorgung zurückfallen, ist rechtswidrig und widerspricht dem eigentlichen Schutzzweck der Grundversorgung. Wir werden daher mit allen juristischen Mitteln gegen diese Benachteiligung vorgehen, die nur auf Grundlage eines willkürlich festgelegten Stichtags erfolgt.“

Hintergrund des Streits sind die Turbulenzen am Strommarkt, die unter anderem dazu führte, dass das Unternehmen Stromio seine Kunden nicht mehr versorgt. Weil nun viele Bürger und kleine Firmen sich nun bei ihren lokal jeweils zuständigen Grundversorgern melden, um Strom oder Gas zu erhalten, müssen die nun wiederum hohe zusätzliche Energiemengen zu sehr hohen Preisen einkaufen, um liefern zu können.

Mit dieser Situation rechtfertigen auch die Wuppertaler Stadtwerke ihren sehr hohen Preis für die neuen Kunden in der Grundversorgung. „Eine Aufnahme in den allgemeinen Grundtarif hätte für viele treue Bestandskunden der WSW eine Preiserhöhung bedeutet und das wollten wir ihnen nicht zumuten“, sagt der WSW-Vorstandsvorsitzende Markus Hilkenbach auf Anfrage. Er sei „erstaunt“, von den Verbraucherschützern attackiert zu werden. Einziger Grund für die hohen Preise sei, dass unerwartet viele Kunden in die Grundversorgung kommen wollten, die von den anderen Firmen und deren „fragwürdigen Geschäftsmethoden“ hängen gelassen werden.