Auf und Ab an den Energiebörsen : EVL senkt zum Teil wieder die Preise für Strom und Gas

An den Energiebörsen erleben die Preise für Gas und Strom derzeit eine Achterbahnfahrt. Foto: dpa/Marijan Murat

LEverkusen Weil die EVL die Ersatzversorgung für Kunden anderer Anbieter kurzfristigg übernehmen musste, musste sie zu erhöhten Börsenprisen Energie zukaufen. Das spiegelte sich bei den Preisen für die neu geschaffenen Grund- und Ersatzversorgungen für Neukunden wieder. Weil die Börsenpreise fallen, gehen nun die Preise für Neukunden runter.

Preise rauf, Preise runter. Was an den Energiebörsen derzeit los ist, bezeichnete Thomas Eimermacher, Chef der Energieversorgung Leverkusen, kürzlich als „Katastrophe“. Zwischenzeitlich seien die Beschaffungskosten regelrecht weggelaufen. Die EVL zog zu Jahresbeginn bei allen Tarifen die Preise für Strom und Gas an. Zum 1. März gibt es allerdings wieder eine Senkung – bei den im Dezember eingeführten Grund- und Ersatzversorgungen STROM@EVL:ba-sis.öko.neu und ERDGAS@EVL:basis.öko.neu.

Der Hintergrund ist komplex: Die EVL habe „die neuen Grund- und Ersatzversorgungen einführen müssen, da hunderte Kunden der Anbieter gas.de und Stromio nach dem Einstellen der Belieferung in die Ersatzversorgung der EVL gefallen waren“, heißt es. Für diese weiteren Kunden musste sie „kurzfristig zu stark erhöhten Börsenpreisen Energie nachkaufen“. In dieser somit hochpreisigen Ersatz- und Grundversorgung, die seitdem alle Neukunden bekommen, könne sie nun wieder die Preise senken. Der Arbeitspreis falle um 40 Prozent von 75 auf 45 Cent pro Kilowattstunde (brutto), beim Gas um zwölf Prozent von 15,97 auf 14,09 Cent bei einem Verbrauch von 20.000 Kilo-Wattstunden pro Jahr. Weil sich das Unternehmen an eine gesetzliche Vorlauffrist von sechs Woche halten müssen, tritt die Senkung erst Anfang März in Kraft.

Dass die hohen Abgaben in dieser Ersatz- und Grundversorgung wieder runtergehen, ist den gefallenen Preisen an den Energiebörsen zu verdanken, die EVL kann die Energie wieder günstiger einkaufen. „Angesichts der Sondersituation machen wir die Markt- und Preisbeobachtungen zurzeit in noch kürzerer Taktung“, ergänzt der EVL-Chef. „Bewegen sich die Börsenpreise weiter nach unten, sind wir in der Grund- und Ersatzversorgung zum Weitergeben von Vorteilen bei den Bezugskosten gesetzlich verpflichtet. Aus Antidiskriminie-rungsgründen behandeln wir seit Ende letzten Jahres alle Neukunden gleich, egal ob sie aus der Ersatzversorgung oder durch einen Zuzug in die Stadt zu uns kommen.“

Für die Bestandskunden ändere sich nichts, sagt die EVL.