Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche : „Für die Gläubigen in Köln sind die Grenzen des Erträglichen erreicht“

Info

Das neue Gutachten Am Donnerstag (20. Januar) soll ein unabhängiges Gutachten über Fälle sexuellen Missbrauchs im Erzbistum München und Freising erscheinen. Untersucht werden Fälle von 1945 bis 2019, die in die Amtszeiten auch von Joseph Ratzinger, der heutige emeritierte Papst Benedikt XVI., sowie des amtierenden Erzbischofs Kardinal Reinhard Marx fallen.

ZdK-Präsidentin Die Sozialwissenschaftlerin Irme Stetter-Karp, 1956 in Ellwangen geboren, ist seit November 2021 Präsidentin des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge und seit dem 19. November 2021 Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken gewählt (ZdK). In den 1990er-Jahren war Stetter-Karp als Beraterin der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz, später auch in deren Caritaskommission tätig.

Austritte Erzbistum Köln 2021 sind laut kna so viele Kölnerinnen und Kölner wie nie zuvor aus der Kirche ausgetreten. Für 2021 verzeichnet das Amtsgericht Köln nach eigenen Angaben vom Montag 19.340 Austritte. Das waren beinahe doppelt so viele wie im bisherigen Spitzenjahr 2019, als 10.073 Menschen in Köln der Kirche den Rücken kehrten. Das Amtsgericht unterscheidet nicht zwischen evangelischer und katholischer Konfessionszugehörigkeit.