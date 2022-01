Prozess in Köln : Ex-Kirchenrichter bestreitet Mitverantwortung für Missbrauch

Günter Assenmacher, frühere Kirchenrichter des Erzbistums Köln, wartet an der Sicherheitskontolle des Landgerichts. Assenmacher soll als Zeuge in einem Missbrauchsprozess aussagen. Angeklagt vor dem Landgericht Köln ist ein katholischer Priester, der in den 1990er Jahren in Gummersbach seine drei Nichten im Kindesalter missbraucht haben soll. Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln In Köln steht ein Priester wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht. Als Zeuge wird nun der ehemals oberste Kirchenrichter des Erzbistums vernommen. Die Frage im Hintergrund: Hätte die Kirche eingreifen können - und müssen?

In einem Missbrauchsprozess gegen einen katholischen Priester vor dem Landgericht Köln hat ein ehemaliger hoher Kirchenfunktionär jede Mitverantwortung bestritten. „Das wurde nicht leichtfertig beiseite geschoben“, versicherte der frühere oberste Kirchenrichter des Erzbistums Köln, Günter Assenmacher, am Donnerstag als Zeuge in dem seit November laufenden Strafprozess. „Leichtfertigkeit an dem Punkt, die lass ich mir nicht vorwerfen.“ Der Priester, der in dem Prozess angeklagt ist, soll unter anderem seine drei minderjährigen Nichten missbraucht haben. In dem Verfahren haben sich weitere Verdachtsfälle ergeben.