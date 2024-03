Test in Neuss Wie nett sind die „netten Toiletten“ wirklich?

Unterwegs und die Blase drückt? Das ist im Vergleich zu früheren Zeiten mittlerweile ein eher kleines Problem. Seit Einführung der „netten Toilette“ ist es in Kostenpflichtiger Inhalt Neuss nämlich wesentlich leichter geworden, sich beim Besuch in der Innenstadt, auf dem Hauptfriedhof und Co. zu erleichtern. Das Konzept: Die Stadt kooperiert mit Neusser Gastronomiebetrieben, um im öffentlichen Raum mehr kostenlose Möglichkeiten für die Toilettennutzung zu schaffen. Möglich wird dies durch die App „Nette Toilette“, die deutschlandweit in über 300 Städten verfügbar ist. Neben städtischen Einrichtungen stehen somit auch einige Cafés und Restaurants offen. Doch wie sauber sind die stillen Örtchen? Wir haben den Test gemacht.



Romaneum Anders als bei den meisten Teilnehmern der „netten Toilette“ ist das entsprechende Hinweisschild am Romaneum beim Vor-Ort-Besuch unserer Redaktion nicht zu finden. Die Toilette ist dafür vorzeigbar. Papier ist ausreichend vorhanden, und auch bei der Sauberkeit gibt es wenig zu bemängeln. Allerdings trüben eine stark verschmutzte Klobürste (diese war am Tag danach bereits entfernt) und kleine Pfützen neben einer Toilette das Gesamtbild. Bewertung: Drei von fünf Klopapier-Rollen.