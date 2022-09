Bedburg-Hau : Verwaltungen in der LVR-Klinik werden kälter

Bedburg-Hau Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) will einen Beitrag zum Einsparen von Energie leisten und bestmöglich daran mitwirken, einer Mangellage im Winter vorzubeugen.

Aus diesem Grund hat der Vorstand des LVR erste Sofortmaßnahmen zum Einsparen von Energie in seinen Verwaltungsgebäuden und Außendienststellen auf den Weg gebracht. So wird unter andere mdie Raumtemperatur in den Verwaltungsgebäuden des LVR zum Beginn der Heizperiode zwischen 7 und 19 Uhr von aktuell 21 Grad auf 19 Grad abgesenkt. Außerdem wird die Beleuchtung in den Innenfluren und den Außenbereichen auf ein Mindestmaß reduziert. Dienstlich nicht notwendige Beleuchtung wird ausgeschaltet.