Nationalcircus sagt Auftritt in Kleve ab : „Der Ticketverkauf ist desaströs“

Nationalcircus sagt Auftritt in Kleve ab

Der Auftritt in Kleve fällt aus. Foto: Dmitry Shakhin

Kleve Eigentlich hätte am 14. September der Chinesische Nationalcircus mit der neuen Show „China Girl“ in Kleve zu Gast sein sollen. Der Auftritt fällt jetzt aber aus, für die Gründe finden die Veranstalter deutliche Worte.

Die aktuelle Situation sei besorgniserregend. Am Ende bleibe dem Veranstalter nur die Entscheidung, „das Projekt aus der Problemzone zu nehmen.“ Daher haben sich Produzenten, Veranstalter und Künstler schweren Herzens dazu entschließen müssen, einige Shows – unter anderem die in Kleve – vorerst abzusagen und in die Saison 2024 zu verschieben.