Polizei sucht Zeugen : Hakenkreuze an Bäckerei in Bedburg-Hau gesprüht

Hakenkreuze an Bäckerei in Bedburg-Hau gesprüht

Bedburg-Hau Hakenkreuze und Schriftzüge sind an eine Bäckerei in Bedburg-Hau gesprüht worden. Die Polizei sucht Zeugen für die tat, die sich zwischen Sonntag und Montag abgespielt haben muss.

Unbekannte haben die Scheibe einer Bäckerei an der Straße Föhrenbacheck in Bedburg-Hau mit silberner Farbe besprüht. Die Täter sprühten zwei Hakenkreuze, sowie zwei Schriftzüge auf und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Polizei zufolge muss dies Zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 5 Uhr, geschehen sein.