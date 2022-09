Dietrich-Bonhoeffer-Schule : Ein halbes Jahrhundert gelebte Inklusion

Schulleiter Mandfred Strodt begrüßte zahlreiche Gäste im Zirkuszelt und blickte auf die 50-jährige Geschichte der Förderschule zurück. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Bedburg-Hau Die LVR-Dietrich-Bonhoeffer-Schule feiert in Bedburg-Hau ihr 50-jähriges Bestehen. Zum Festakt im Zelt kamen zahlreiche Gratulanten. Die Feierlichkeiten enden mit einer Zirkusaufführung am Samstag.

Als die LVR-Dietrich-Bonhoeffer-Schule am 1. August 1972 gegründet wurde, war Inklusion noch ein Fremdwort. Der Initiative engagierter Eltern ist es zu verdanken, dass körperlich behinderte Kinder und Jugendliche in Bedburg-Hau einen Ort finden konnten, an dem sie gefördert wurden und ihnen eine selbstbestimmte und verantwortliche Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht wurde. Jetzt, 50 Jahre später, ist die LVR-Dietrich-Bonhoeffer-Schule aus der Förderschullandschaft im Kreis Kleve nicht mehr wegzudenken. Beim Festakt zum 50-jährigen Bestehen gratulierten nun zahlreiche Gäste zum runden Jubiläum.

Schulleiter Manfred Strodt blickte zurück auf die Anfänge: Zwei Jahre, bevor die Schule aus der Taufe gehoben wurde, gründete sich der Förderverein. „Durch die Arbeit der engagierten Eltern ist schließlich unsere Schule entstanden. Die Eltern haben deutlich gemacht, dass sie nicht wollten, dass ihre Kinder bis nach Krefeld fahren müssen.“ Diese Beharrlichkeit habe schließlich Früchte getragen.

Karin Schmitt-Promny, die stellvertretende Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland, erinnerte an den Namensgeber der Förderschule. Der evangelische Theologe habe sein Leben für den Widerstand gegen den Nationalsozialismus gegeben. „Daraus ist an Ihrer Schule die Verpflichtung und das Versprechen entstanden, die Schüler zu toleranten und kritikfähigen Menschen zu erziehen.“ Die Bonhoeffer-Schule habe sich zu einer festen Größe entwickelt. Gegründet auf Initiative des Vereins für spastisch Gelähmte und andere Körperbehinderte und des Kreises Kleve sei die Schule 1973 mit insgesamt acht körperbehinderten Kindern im Alter von sieben und acht Jahren gestartet. „Es gab schnell steigende Zahlen. Heute sind an Ihrer Schule 154 Schüler, die dort einen Lebensraum und Ort der Begegnung haben“, sagte Schmitt-Promny.

‎Stefan Welberts als stellvertretender Landrat nannte die Bonhoeffer-Schule einen „weiteren Leuchtturm in der Schullandschaft des Kreises Kleve“. Er sei sich sicher, „dass Bonhoeffer stolz wäre, Namensgegeber für eine Schule zu sein, die den Schülern Hilfe, Schutz und Geborgenheit gibt, ihnen Selbstbewusstsein und soziale Verantwortung anderen gegenüber vermittelt.“

Auch Bedburg-Haus Bürgermeister Stephan Reinders gratulierte zum Jubiläum. „An Ihrer Schule werden die Absolventen gut vorbereitet auf das weitere Leben, das sie eigenständig gestalten können“, sagt er. Die Bonhoeffer-Schule sei ein fester Bestandteil der Gemeinde.

Weitere Grußworte kamen von Angelika Frücht (Obere Schulaufsicht) und der Fördervereinsvorsitzenden Anja Keuken. Musikalisch bereichert wurde der Festakt durch die Lehrer- und Schülerband.