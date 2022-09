PS-Boliden in Kalkar : So wird das Boerentreck-Spektakel im Wunderland

Kalkar Am Wochenende wird es wieder laut auf dem Außengelände des Wunderlandes in Kalkar: Hunderte Fahrzeuge – von bunt geschmückten Kleinwagen bis hin zu riesigen Traktoren – und tausende Besucher werden wieder zum Boerentreck-Spektakel erwartet.

Das Boerentreck-Spektakel in Kalkar findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt, los geht es bereits heute mit der Anreise der ersten Teilnehmer und der Eröffnung des Campingbereichs um 12 Uhr. Am Freitag werden die Teilnehmer dann auf die verschiedenen Wettbewerbe vorbereitet: Fahrerbesprechung und testen der Fahrzeuge stehen an.Am Samstag geht dann das eigentliche Spektakel los, und zwar mit dem Rommelcross. Besucher sind am Samstag ab 10 Uhr willkommen. Nach dem Rommelcross soll dann ausgiebig gefeiert werden: Ab 21 Uhr steigt die große Party.