Upcycling-Markt in Bedburg-Hau : Wenn aus Abfall Neues entsteht

„Upcycling“ in der Grundschule am Honigsberg mit den Kindern und den Lehrerinnen Anke Visser und Manuela Witzke, von links. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Aufbereiten statt wegwerfen — das steckt hinter dem Wort „Upcycling“. Die Schüler des Offenen Ganztags der St. Markus-Grundschule, Standort Schneppenbaum, bieten am Samstag von ihnen neu gestaltete Geschenkartikel an.

Von A wie Aluminiumdose bis P wie Paletten: All das, was die Abfalltonne füllt, muss nicht gleich Müll sein, sondern kann als Rohstoff für neue Gegenstände aufbereitet werden. Um der Wegwerfwelle entgegenzuwirken, haben die Kinder des Offenen Ganztags (Ogata) der Gemeinschaftsgrundschule St. Markus in Bedburg-Hau in Trägerschaft des Caritasverbandes Kleve, sich intensiv mit dem Thema „Upcycling“ beschäftigt. Beim Upcycling werden Abfallprodukte oder als nutzlos bewertete Stoffe in neuwertige Produkte umgewandelt. So werden alte, gebrauchte und kaputte Gegenstände nicht nur vor der Mülldeponie bewahrt, sondern können auch wiederverwertet werden.