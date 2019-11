Motorsport : Racing Fans Hasselt ist Goldjubilar

Bedburg-Hau-Hasselt Das 50-jährige Vereinsjubiläum wurde jetzt kräftig gefeiert.

(RP) Kürzlich feierten die Racing Fans Hasselt im Restaurant TeamSports in Hasselt ihr 50-jähriges Vereinsjubiläum. Der Vorsitzende Joachim Mölders begrüßte die zahlreich erschienen Gäste im festlich dekorierten Saal. Nach den Grußworten von Bürgermeister Peter Driessen und vom Vorsitzenden von Flottweg-Pfalzdorf, Paul Zaadelaar, ließ Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzender Josef Jörissen in seinem Festvortrag die Geschichte des ADAC-Ortsclubs Revue passieren.

Bereits Anfang der 60er-Jahre trafen sich motorsportbegeisterte junge Leute aus Hasselt, um gemeinsam zu internationalen Motorsportveranstaltungen zu fahren. Aber es dauerte noch bis zum 1. Oktober 1969, bevor 23 von Ihnen die Racing Fans Hasselt gründeten. Nach der Ernennung zum ADAC-Ortsclub 1975 wurden die innerhalb des Vereins stattfindenden motorsportlichen Veranstaltungen verlagert auf die Teilnahme an Wettbewerben im gesamten Rheinland. Zusätzlich wurden eigene Großveranstaltungen organisiert wie die Herbstorientierungsfahrt um den Preis der Gemeinde Bedburg-Hau oder der Zuckerhut-Slalom, an denen oft bis zu 150 Motorsportfreunde aus ganz NRW teilnahmen. Für die Jugend wurden Fahrrad- und Mofa/Mopedturniere durchgeführt. Zusätzlich fuhr der Verein weiterhin zu den Formel-I-Rennen auf dem Nürburgring, dem Hockenheimring oder Zandvoort, aber auch die Rennstrecken von Anderstorp in Schweden, Paul Ricard an der Cote d’Azur oder Silverstone in England wurden besucht. Des Weiteren waren die Racing Fans Hasselt Besucher und oft auch Teilnehmer bei internationalen Rallyes wie bei der Hunsrück-Rallye oder der Rallye Köln-Ahrweiler.