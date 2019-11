Reaktion auf Kritik von Grüne und CDU : Hendricks (SPD): „Wir unterstützen Sonja Northing“

Kleve Klever Sozialdemokraten stellen sich hinter Bürgermeisterin

(mgr) CDU und Grüne hatten die Regie der SPD-Mitgliederversammlung und die Aussage von Ex-Ministerin Barbara Hendricks, es gehe darum, einen CDU-Kandidaten zu verhindern, hart kritisiert. Auf der Versammlung entschieden sich die Klever Sozialdemokraten unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den eigenen Kandidaten und für eine(n) Kandidaten(in) ohne Parteibuch. Jetzt reagiert Hendricks auf die Kritik und stellt sich hinter den Ortsverein: Es sei ihr nicht so wichtig, wie die CDU und die Grünen in Kleve über sie denken. Beide Parteien würden aber ihre Äußerung anlässlich der Mitgliederversammlung des Ortsvereins Kleve zum Anlass nehmen, „um mal wieder eine Kampagne gegen Bürgermeisterin Sonja Northing“ zu starten. „Deshalb zur Klarstellung: Wenn die Klever Sozialdemokraten lieber keinen Bürgermeister von der CDU wollen, so dürfte das doch niemanden wundern. Wir wissen uns im Übrigen einig mit mehr als Zweidritteln der Klever Bürgerinnen und Bürger, die vor vier Jahren bewusst die parteilose Bewerberin Sonja Northing gewählt haben und eben weder den CDU- noch den Grünen-Kandidaten“, schreibt Hendricks in ihrer Stellungnahme.