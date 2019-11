Petition zum Erhalt des Denkmals : Bürger stimmen für die Schleuse ab

Das Schleusenbauwerk in Brienen steht als Denkmal markant in der Landschaft. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Eine Petition und ein bürgerschaftlicher Arbeitskreis machen sich für die Schleuse stark

Es sind noch vier Monate Zeit bis zum Ablauf der Online-Petition zum Erhalt der Schleuse Brienen, an deren Ende 3000 Bürger unterschrieben haben sollen. Bis jetzt stehen schon 2342 Unterstützer auf der Liste. 78 Prozent der avisierten Stimmen sind damit schon erreicht, das Ziel schon früh in Sicht, nur knapp zwei Monate nach dem Start der Aktion. Adressat der Petition ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein. Es geht in der Petition erstens um den Erhalt des Wasserwegs nach Kleve, den zwar die Frachtschifffahrt kaum noch benutzt, der aber für Sportboote sehr attraktiv ist. Führt der Kanal doch bis in die Stadt. Hinzu kommt zweitens, dass das Denkmal mit seiner Hebebrücke und der aus mächtigen Steinen gemauerten Schleusenkammer ein markantes historisches Bauwerk darstellt.