Basketball : „Höhepunkt des Jahres“ bei Gochs Korbjägern

Goch Basketball: RheinStars Köln kommen Sonntag (18 Uhr).

Nach dem der TV Goch in der abgelaufenen Saison Rang zwei in der Abschlusstabelle der Basketball-Landesliga erreicht hatte, führt die Mannschaft um Spielertrainer Heiner Eling nach dem 7. Spieltag die Liga ungeschlagen als Tabellenführer an. Zwar findet am kommenden Sonntag kein Meisterschaftsbetrieb für die Gocher Korbjäger statt, ausruhen kann sich das Team dennoch nicht. Denn am Sonntagabend, um 18 Uhr in der Sporthalle der Gesamtschule Mittelkreis in Goch, beginnt für die junge Mannschaft der „Höhepunkt des Jahres“. Denn für die dritte Runde um den Pokal des Westdeutschen-Basketball-Verban-des haben die Weberstädter den Tabellenführer der 1. Regionalliga, die RheinStars Köln, zugelost bekommen.