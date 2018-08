Sponsorenlauf in Kleve

Laufen für das Projekt Straßenkinder in Burundi

Für das Projekt Straßenkinder Burundi gingen erneut viele Schüler an den Start. Foto: Freiherr-vom-Stein-Gymnasim/Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

Kleve Anlässlich des diesjährigen Sponsorenlaufs rund um den Sternberg und den Spielberg hatte das Klever Freiherr-vom-Stein-Gymnasium den Journalisten Philipp Ziser zu Gast.

Der Journalist berichtete dabei den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 7 des Stein-Gymnasiums von dem Leben und den Sorgen der Straßenkinder in Burundi.

Ziser setzt sich für die Organisation mit dem Namen Fondation Stamm ein, die Kindern in Burundi ein Dach über dem Kopf und geregelte Mahlzeiten bietet, die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen oder eine Ausbildung zu beginnen sowie für medizinische, psychologische und soziale Betreuung sorgt.

Er hat selbst einige Jahre dort gelebt und direkt vor Ort mit den Straßenkindern gearbeitet, so dass er die Jugendlichen mit seinen sehr persönlichen Schilderungen berührt hat.

Ein Teil der Spenden des Klever Sponsorenlaufs unterstützt regelmäßig das Projekt der Straßenkinder Burundi, genauer das Heim Cenre Garuka in Muyinga, das der evangelischen Kirche Kleve sehr am Herzen liegt. So waren auch einige Vertreter ihres Arbeitskreises sowie die angehenden Konfirmanden, teils von anderen Schulen, zum Vortrag eingeladen und konnten die Möglichkeit nutzen, zusätzlich zu dem Konfi-Wochenende zu diesem Thema Informationen sozusagen aus erster Hand zu erfahren.