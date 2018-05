Kalkar-Hanselaer : Sechs gemeinsame Jahrzehnte in Hanselaer

Maria und Willi Lemm feiern Diamantene Hochzeit. Foto: Markus van Offern

Kalkar-Hanselaer Maria Lemm feiert Sonntag nicht nur Muttertag, sondern mit Ehemann Willi auch Diamantene Hochzeit.

Seit 60 Jahren sind sie verbunden und genauso lange wohnen sie schon am Mintenweg in Hanselaer: Am Sonntag, 13. Mai, feiern Willi und Maria Lemm Diamantene Hochzeit. Der heute 83-Jährige und die 84-Jährige lernten sich 1950 kennen. Die damals 16-Jährige war von Wissel nach Hanselaer gezogen. Acht Jahre später heirateten die beiden in der St. Clemens Kirche in Wissel, 1959 und 1961 kamen die Söhne Johannes und Hubert auf die Welt.



Die Lemms lebten von einer kleinen Landwirtschaft, nebenbei brachte auch noch Arbeit im Kieswerk in Wissel und auf einem Bauernhof in Kalkar Geld in die Familienkasse. Maria Lemm war dabei mehr als nur Hausfrau und Mutter. In der Hanselaerer St. Antoniuskirche arbeitete sie rund 50 Jahre als Küsterin. Sie pflegte das Gotteshaus, bereitete kleine Messen vor, führte Besucher durch die Kirchenräume und läutete die Glocken, wenn ihr Mann nicht da war.

Ansonsten war das die Aufgabe von Willi Lemm - und das über 70 Jahre. Nebenbei pflegte er mit großer Leidenschaft den angrenzenden Friedhof. Dort mähte er den Rasen, schnitt die Hecken, fegte die Wege und kümmerte sich um die 16 Ahornbäume, die auf dem Gelände zuhause sind. Das Dorffest, das einmal im Jahr stattfindet, wurde von den beiden mitgegründet und organisiert. Für ihre Arbeit in der Dorfgemeinschaft und in der Gemeinde wurde den Eheleuten 2008 die Ehrenplakette der Stadt Kalkar verliehen. Am kommenden Sonntag beginnt der Hochzeitstag um 11 Uhr mit einem Dankgottesdienst in der St. Antoniuskirche. Im Anschluss feiern die zweifachen Großeltern im engsten Familienkreis weiter.

(RP)