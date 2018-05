Kalkar.wissel : Preisskat: Ilona Perau gewinnt den Wanderpokal

Kalkar.wissel Mit einem denkbar knappen Vorsprung von 16 Punkten aus neun Spielabenden konnte sich Ilona Perau aus Neulouisendorf die diesjährige Skatsaison des Skatclubs "Zum Schwan" Wissel für sich entscheiden. Auch wenn sie keinen Tagessieg erringen konnte, so reichte ihr die Konstanz an allen Spielrunden um mit 18693 Punkten vor Klaus Hell (Griethausen, 18677 Punkte) zu landen. Den Wanderpokal für den Jahressieg holte Perau nach 2012 und 2016 somit zum dritten Mal in der 36-jährigen Ausspielung des Pokals. Erst im vorletzten Spiel konnte sie an Klaus Hell vorbeiziehen, der mit zwei Tagessiegen erfolgreich war und sein bestes Ergebnis in der Wisseler Klubgeschichte erreichte. Deutlich abgeschlagen und trotzdem zufrieden kam Georg Kasten, Reichswalde, mit 17210 Pkt. auf Platz drei. Auf den weiteren Plätzen gelangten Wilfried Berns (Kranenburg, 17108 Punkte) vor Jürgen Maur (Wissel, 16723 Punkte) und Kurt Hövelmann (Kleve, 16054 Punkte). Siebter wurde Ferdinand Hermes aus Kleve mit 15951 Pkt. vor Heinz Lamers (Pfalzdorf, 15886 Pkt.), der auch den höchsten Tagessieg mit 3200 Pkt. einfahren konnte. Von den neun Spielrunden gelangten acht Ergebnisse in die Wertung.

Die magische Grenze von 3000 Punkten wurde nur zweimal erreicht. Ein Grand-ouvert kam in diesem Spieljahr einmal zu stande. Insgesamt konnten sich 23 Spieler, die an mindestens sieben Spielabenden teilgenommen hatten, über einen Jahrespreis freuen. Hier standen u.a. Präsentkörbe und Fleischpreise zur Auswahl.

Der Skatclub ist froh, dass man nach der Schließung des bisherigen Spiellokals im Sommer 2017 kurzfristig mit der "Dorfschmiede" in Till eine neue Heimatstätte finden konnte. Die Skatsaison 2018/19 startet am 2. Oktober. Nähere Informationen, auch über die restlichen Termine, sind unter Telefon 02821 66265 zu erfahren. Neue Spieler sind willkommen. Oft gilt es nur die Barriere "Preisskat" zu überwinden.

(RP)