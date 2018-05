Kalkar: Montag startet der Bürgerbus

Kalkar Am 14. Mai um 7.30 Uhr nimmt die erste der vier Linien ihre Fahrt auf. Der Fahrplan steht schon online.

Der Startschuss für die Aufnahme des regulären Linienbetriebs fällt am Montag, 14. Mai, um 7.30 Uhr am Markt in Kalkar: Die erste der vier Linien führt über Wissel nach Grieth und wieder zurück zum Ausgangspunkt Markt. Das Bürgerbus-Team hat den Fahrplan nun endgültig ausgearbeitet und lädt alle Interessierten ein, sich die Abfahrtsorte und -zeiten schon mal im Internet anzusehen unter der Adresse www.buergerbus-kalkar.de. Wer lieber etwas Handfestes hat, wird in den kommenden Tagen in allen öffentlichen Einrichtungen sowie in Geschäften, Arztpraxen und Apotheken Faltblätter mit den Fahrzeiten vorfinden.