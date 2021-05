Diamantene Hochzeit in Dämmerwald : Im Raesfelder Schützenzelt hat es gefunkt

Gisela und Bernhard Mümken haben ihr Jubiläum nur im engsten Familienkreis im Schermbecker Ortsteil Dämmerwald gefeiert. Foto: Helmut Scheffler

Dämmerwald Bernhard und Gisela Mümken feierten ihre diamantene Hochzeit. Mit einer Kutsche brachte Nachbar Heinrich Stenert das Brautpaar zum Elternhaus des Bräutigams, wo 1961 zwei Tage lang der geschlossene Bund fürs Leben gefeiert wurde

In einem Gottesdienste hat Pater Tobias Kraus in der Marienthaler Klosterkirche jetzt das diamantene Hochzeitspaar Bernhard und Gisela Mümken gesegnet. Anschließend wurde das Hochzeits-Jubiläum im engsten Familienkreis im Schermbecker Ortsteil Dämmerwald gefeiert.

Der gebürtige Dämmerwalder Bernhard Mümken wuchs im Kreise von vier Geschwistern auf dem elterlichen Hof auf. Nach der Entlassung aus der Marienthaler Volksschule und dem einjährigen erfolgreichen Besuch der Landwirtschaftsschule in Brünen kehrte Bernhard Mümken in den elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb zurück, den er später als ältester Sohn übernahm.

Mit weiteren sieben Geschwistern wuchs Gisela Föcking in Ramsdorf-Holthausen auf. Ihren späteren Mann hatte sie zwar schon bei Besuchen ihres Raesfelder Onkels Alois Föcking kennengelernt, aber so richtig gefunkt hat es erst 1958 im Verlauf des Schützenfestes im Raesfelder Festzelt. Am 11. Mai 1960 hielt Bernhard Mümken bei Gisela Föckings Eltern im Beisein eines Pfarrers offiziell um die Hand der Tochter an. Die einjährige Verlobungszeit endete am 18. Mai 1961 mit der standesamtlichen Hochzeit in Brünen. Sechs Tage später erteilte der Marienthaler Pfarrer Heinrich Oomen den kirchlichen Segen.

Mit einer Kutsche brachte Mümkens Nachbar Heinrich Stenert das Brautpaar zum Elternhaus des Bräutigams, wo zwei Tage lang der geschlossene Bund fürs Leben gefeiert wurde. Am ersten Tag halfen die Nachbarn bei der Bedienung der mehr als 100 Gäste. Als Dank für diese Hilfe wurde die Nachbarschaft am zweiten Tag dann selbst bewirtet.

Gemeinsam bewirtschaftete das junge Ehepaar seinen 25 Hektar großen Milchvieh- und Schweinebetrieb. Die Felder wurden noch mit Pferdekraft bearbeitet und das Melken der Kühe fand noch auf der Weide statt. Neben ihrer Arbeit im Haushalt und im Garten und der Betreuung ihrer drei Kinder Heinz-Bernd, Ulla und Maria half Gisela Mümken ihrem Mann auch bei landwirtschaftlichen Arbeitsabläufen.

Trotz der vielen Arbeit nahmen sich die Jubilare Zeit für gemeinsame Veranstaltungen. In den 80er- und 90er-Jahren gingen sie in einem Dämmerwalder Kegelclub zur geselligen Jagd auf alle Neune. In guter Erinnerung sind die gemeinsamen Seereisen mit der „Columbus“ geblieben.

In der 53-jährigen Geschichte der Schützengemeinschaft Dämmerwald hat das Ehepaar Mümken zahlreiche Spuren hinterlassen. Acht Jahre nach der Gründung der Schützengemeinschaft im Jahre 1968 in der Gaststätte Olbing feierten die Dämmerwalder zum ersten Mal ihr Schützenfest in Mümkens Scheune. Die Schützenfete kam so gut an, dass sie seither jährlich am selben Ort wiederholt wird. 1982 wurde im Mümkensbusch am Hogefeldsweg eine feststehende Vogelstange errichtet. Seit 1984 wird jährlich an der Vogelstange vom letztjährigen Königspaar ein Baum gepflanzt. Nur allzu gerne hätte Bernhard Mümken sich in der Liste der Dämmerwalder Schützenkönige verewigt, aber immer wieder holte ein anderer Schütze den Vogel von der Stange. Dass seine Frau und seine drei Kinder inzwischen als Königin oder König an der Regentschaft im Dämmerwalder Königreich beteiligt waren, freut Bernhard Mümken umso mehr.

Das Ehepaar Mümken stellte einen Teil seiner Freizeit für den ehrenamtlichen Dienst in der Marienthaler Kirchengemeinde St. Mariä-Himmelfahrt zur Verfügung. Bis zur Auflösung der Gruppe war Gisela Mümken Mitglied der Frauengemeinschaft. In den 70er-Jahren war sie Mitglied des Pfarrgemeinderates. Bernhard Mümken war Mitglied des Kirchenvorstands in jenen Jahren, als neben der Neugestaltung des Kirchen-Vorplatzes und der Änderung des Altarraumes auch die Schaffung eines Pfarrheims im Gebäude der ehemaligen Marienthaler Schule anstand.