Kleve-Kellen: Projekttage für Bücherwürmer und Leseratten

Kleve-Kellen Lesenkönnen nimmt eine Schlüsselfunktion für erfolgreiches Lernen ein. Daher ist es ein Kernanliegen, in der Grundschule bei Schülern die Fähigkeit zum genießenden und kritischen Lesen zu entwickeln.

Ganz im Sinne dieses Auftrages erfuhren Mädchen und Jungen der Willibrordschule in Kellen an drei Projekttagen, dass Lesen und der bewusste Umgang mit unterschiedlichen Texten Vergnügen bereiten und zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit der Welt führen können.

Ein besonderes Ereignis war der Besuch des Kinderbuchautors Frank Becker. Er las in zwei Autorenlesungen den dritten und vierten Schuljahren aus seinem Buch "Cora und der Spuk im Storchenmoor" vor. Dieses besondere Erlebnis konnten nur angeboten werden, weil der Eltern- und Förderverein die Kosten dafür übernimmt. Auch Schüler der ersten und zweiten Schuljahre kamen in den Genuss einer Lesung. Paul Michels war an zwei Tagen zu Gast und hat dort aus den Büchern rund um Rocco Randale vorgelesen. Paul Michels ist ein erfahrener Vorleser: Viele ältere Menschen in Bedburg-Hau kennen ihn von seinen Lesungen, die er regelmäßig in Plattdeutsch hält.