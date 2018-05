Lokalsport : Tennis: Kellens Damen 60 und Herren 65 gestartet

Kleve Bei sommerlichen Temperaturen startete die Damen 60 Mannschaft des TC Kellen in der Bezirksliga mit einem 4:2-Sieg bei TV 1903 Schwarz Gelb, Krefeld in die Meden-Saison. Sabine Dercks (6:3, 7:6), Angelika Cosar (6:3, 6:4) und Brigitte Banning (6:4, 6:1) gewannen ihre Matches jeweils in zwei Sätzen. Lediglich Hildegard Billion (3:6, 3:6) musste ihrer Gegnerin den Vortritt lassen. Nach den Einzeln stand es somit 3:1. Bei den Doppelbegegnungen siegten Dercks/Cosar (7:6, 6:4) ebenfalls in zwei Sätzen und holten den zum Sieg erforderlichen vierten Punkt. Das Doppel Risse-Raijmakers/Billion (1:6, 3:6) musste hingegen ihren Gegnerinnen zum Sieg gratulieren. Im ersten Heimspiel treffen die Damen 60 am 15. Mai nachmittags auf RW Kempen.

Beim TC Schaephuysen landeten die Herren 65 des TC Kellen am ersten Spieltag in der Bezirksklasse A einen 4:2 Auswärtssieg. Theo Bültjes 6:0 6:3, Josef Bong 6:2 6:2 und Rolf Kerkmann 6:0 6:1 gewannen ihre Spiel jeweils in zwei Sätzen. Wolfgang Deinert unterlag 0:6 3:6, 3:10 im Match-Tiebreak. Mit einem 3:1 Vorsprung ging es in die Doppel. Hier siegten Bültjes/Bong 6:0 6:1 souverän in zwei Sätzen. Das Doppel Michels/Kerkmann unterlag jedoch knapp seinem Gegner 5:7 6:1, 8:10 im Match-Tiebreak. Am Dienstag, 15. Mai, geht es vormittags weiter im ersten Heimspiel gegen den Tabellenführer TC Rindern 2.

