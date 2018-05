Bedburg-Hau : Moyland um Mitternacht erleben

Bedburg-Hau Am Samstag, 12. Mai, öffnet das Museum bis Mitternacht. Es ist der erste Ausstellungstag der neuen Präsentation "Kunst. Bewegt. 13 - Zwischen Form Und Fluxus" (Bericht folgt). Es sind Skulpturen und Objekte der 1960er und 70er Jahre aus der Sammlung, die bis 16. September zu sehen sind. Während des Internationalen Museumstags am Sonntag, 13. Mai besteht das Programm aus mehreren Führungen und einem Mitmach-Angebot: Um 12 Uhr vermittelt eine Führung durch Schloss und Park Geschichte unter freiem Himmel. Im Kräutergarten schließt sich dann ein Rundgang um 13 Uhr an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Sonderausstellung "Die zweite Haut" können Besucher um 14 Uhr an einer Führung teilnehmen und um 15 Uhr eine durch die Sammlungspräsentation Kunst. Bewegt. 13 - Zwischen Form Und Fluxus. Alle Führungen starten am Kassenhaus. Beim Mitmach-Angebot zwischen 15 und 17 Uhr in der Ausstellungshalle schneidern Besucher unter fachkundiger Anleitung aus Packpapier, Heftklammern und Klebestreifen individuelle Kleidungsstücke und Accessoires.

Der Museumseintritt ist an beiden Tagen frei.

(RP)