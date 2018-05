Bedburg-Hau : Haupt bei Golf International Moyland

Kleve Der Landtagsabgeordnete Stephan Haupt (FDP) besuchte die Anlage von Golf lnternational Moyland. Bedburg-Hau bietet viele Sport- und Freizeitmöglichkeiten, so wie hier in Moyland. Der in Bedburg-Hau wohnhafte Gast informierte sich in einem intensiven Gespräch im Clubgebäude durch Geschäftsführerin Daniela Albus über Stand, Aufgaben und Zukunft dieser Golfanlage, auf der nach den Ideen der Verantwortlichen jeder Golf spielen und Golf erlernen kann, der Sport wird für alle Einkommensempfänger dort angeboten. Mittlerweile ist man mit der Entwicklung dieser etwa 82 Hektar großen Anlage sehr zufrieden, von etwa 300 Mitgliedern will man die Mitgliederstärke auf 400 erreichen, dies ist realistisch.

Viele Spieler haben eine Anfahrtszeit von etwa einer halben Stunde, die Tagesgäste nehmen auch längere Anfahrszeiten in Kauf, um hier auf dieser Anlage mit hohem Standard zu spielen. Nicht nur Golfer können hier übrigens die Auftankstation für Elektroautos kostenlos nutzen. Als Abschluss seines Besuches besichtigte der Mandatsträger aus dem nordrhein-westfälischen Landtag die wunderschöne Anlage in der Gemeinde.

(RP)