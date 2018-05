Kalkar: Unternehmerfrühstück am Donnerstag in Kalkar

Unternehmerfrühstück am Donnerstag in Kalkar

Kalkar Für die allermeisten Unternehmen führt kein Weg daran vorbei, sich mit dem Nutzen von Social Media zu beschäftigen. Für Vertrieb und Marketing sind Internet-Präsenzen, Online-Plattformen, Videos, Mail-Verteiler, Facebook und Co. nicht mehr wegzudenken. Die Frage allerdings bleibt: Welche Medien sind für das eigene Business die richtigen, welcher Aufwand ist damit verbunden, welcher Einsatz ist richtig und angemessen?

Mit all diesen Fragen beschäftigt sich in diesem Jahr die Veranstaltungsreihe "Unternehmerfrühstück" der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve in allen 16 Kommunen des Kreisgebietes mit dem Titel "Social Media: Der entscheidende Kick für Vertrieb und Marketing?". Diwe nächste Veranstaltung ist am nächsten Donnerstag, 17. Mai, von 9 Uhr bis 11 Uhr , im Gewerbe- und Gründerzentrum Kalkar, Industriepark 4 in Kalkar.