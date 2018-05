Lokalsport: Donsbrüggen baut Vorsprung aus

Kleve Fußball-Kreisliga B, Gruppe 1: Siegfried Materborn nur mit Remis in Kellen. 1

Concordia Goch II - SGE Bedburg-Hau III 1:1 (0:0). Die Concordia sichert sich einen Zähler gegen die SGE, kann in der Tabelle aber keinen Boden gutmachen. Dirk van de Mötter traf für die Hausherren, Immanuel Israel Dadson glich postwendend aus.

BV DJK Kellen - SV Siegfried Materborn 1:1 (0:1). Die Materborner kommen in Kellen nicht über ein Remis hinaus und müssen am Sonntag bei der SGE gewinnen, um die Meisterchance zu wahren. Abdoul-Fawaz Bakari brachte die Gäste auf die Siegerstraße, Marvin Heck glich nach einer knappen Stunde aus.

SV Bedburg-Hau - Alemannia Pfalzdorf II 1:2 (1:1). Die SVB verliert gleich zwei Spieler durch Rote Karten (10./61.) und unterliegt am Ende mit 1:2. Nachdem Niklas Hoffmann per Strafstoß die Führung der Alemannia erzielte, glich Andre Does aus. Der Siegtreffer gelang Marius Angenheister nach 78 Zeigerumdrehungen.