Lokalsport: Dressur: Goldschleife für Kalkarer

Kleve Malteser Pokal für Chantal Welling und Ria Slaats. Himmelfahrtsturnier bot mit seinen 17 Prüfungen in Dressur und Springen schönen Pferdesport.

Die Freude beim gastgebenden Reiterverein Seydlitz Kalkar war groß und auch der Beifall für die Reiter, die zur Siegerehrung und Platzierung aufmarschierten, unterstrich noch einmal die Anerkennung für die gezeigten Leistungen seitens des Publikums. Freudestrahlend nahmen daher die Teilnehmer der Mannschaftsdressurprüfung der Klasse A* ihre Schleifen entgegen. An der Spitze die heimische Mannschaft Kalkar II, in der Ilona Pracht auf Acaso, Constanze Sonnenschein, mit Chicco O und Ria Slaats, die sich mit dem Completto Sohn Conchello den Anforderungen dieser Prüfung gestellt hatten und das Team aus Repelen-Baerl, sowie die Mannschaft Kalkar I auf die nachfolgenden Plätze verwies. Stolz ritten sie die Ehrenrunde, zu der die Goldschleife an der Trense ihrer vierbeinigen Sportskameraden leuchtete. Für Ria Slaats sollte das nicht die einzige Ehrung im Rahmen des Himmelfahrtsturniers auf der Reitanlage am Wisseler See gewesen sein. Zum Ende der Veranstaltung wurde sie nochmals auf den Hauptplatz gebeten. Neben ihr Chantal Welling, die ebenso viele Punkte auf Silvermoon erritten hatte wie Slaats auf Conchello. Damit mussten sich die Beiden den Malteser Pokal teilen, zu dessen Gewinn der Vorsitzende de Kalkarer Reiter Richard Hartung herzlich gratulierte.