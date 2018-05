Kleve : Strauß von Führungen durchs Kurhaus

Kleve Das Museum Kurhaus Kleve, das am Samstag von 11-24 Uhr und am Sonntag von 11-17 Uhr geöffnet ist, bietet am Wochenende einen Strauß von Programmpunkten: Samstag, 12. Mai 2018: 11-12 Uhr: Workshop für Kleinkinder zwischen 3 und 6 Jahren (mit Begleitperson) mit Alexandra Eerenstein: Upcycling (Eigene Kreationen von Blumen aus Abfallmaterialien). 14-16 Uhr: Atelier für Erwachsene mit Ilka Sulten: Zeichnen und Malen eines Lieblingsobjekts. 14.30-15.30 Uhr: Führung durch die Ausstellungen "Wasser und Wein: Neupräsentation der Sammlung I" und "Andreas Schmitten". 19.30 Uhr Kammerkonzert der Musikschulen des Kreises Kleve, bis ca. 23.30 Uhr: Geöffnetes Café Moritz auf der Dachterrasse des Museums

Sonntag, 13. Mai 2018: Eintritt und Teilnahme an allen Veranstaltungen frei. 13 bis 14 Uhr: Führung in deutscher Sprache durch die Ausstellungen "Wasser und Wein: Neupräsentation der Sammlung I" und "Andreas Schmitten".

Das Kammerkonzert der Musikschulen des Kreises Kleve ist am Samstag, den 12. Mai um 19.30 Uhr statt und nicht am Sonntag, 13. Mai.

(RP)