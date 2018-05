Kleve: Popolsky verstärkt Affentheater

Kleve Herbert Knebel kommt mit Gastmusikern in die Klever Stadthalle.

Kabarett in der Stadt Kleve geht in die nächste Runde: Das KulturBuero-NiederRhein und der Fachbereich Kultur der Stadt Kleve präsentieren: Herbert Knebels Affentheater mit Gastmusikern. Motto: "Rocken bis qualmt".

Qualmen soll es in der Stadthalle Kleve am Freitag, 1. Juni, ab 20 Uhr, Einlass ist 19.15 Uhr. "Warum macht ihr nicht einmal ein reines Musikprogramm?", fragen die Fans der Truppe um Trainer und Knebel. Eine Frage, die in den letzten Jahren immer wieder von verschiedenen Seiten gestellt wurde. Die da wären: Fans, Veranstalter, Familienangehörige...