Kleve: Urlaub neben Gleis 2

Kleve Der Wohnmobil-Stellplatz an der Van-den-Bergh-Straße ist besonders bei Campern aus Holland beliebt. Dabei liegt er direkt zwischen dem Bahnhof und einer großen Baustelle. Unsere Reporterin suchte nach der Urlaubs-Stimmung.

Von rechts wehen Staubpartikel herüber. Sie landen in den Augen oder krabbeln hoch in die Nase. Oder noch schlimmer: Sie stürzen sich in die Tasse mit dem frisch gebrühten Kaffee. Die Finger reiben durch das Gesicht, immer abwechselnd zwischen Augenlidern und Nasenspitze. Von links kommt kein Dreck, dafür grummelt der Motor des RE 10 auf Gleis 2. Das Alarmsignal der schließenden Zugtüren quiekt pünktlich um 10.51 Uhr.

Regentropfen fallen auf die Markise. Wie Ameisen flitzen die Camper aus ihren Bauten, klappen Stühle und Tische zusammen, ziehen Bezüge über die Fahrradsättel. Ein Mitarbeiter vom Ordnungsamt streckt sich bis auf die Zehenspitzen. Er lugt in die Fensterscheibe eines Wohnmobils. Gültiger Schein? Alles korrekt. Bei seiner Runde um den Platz federt der Schotterrasen seine Turnschuhe ab. Fast graziös gleitet er von Fahrzeug zu Fahrzeug. In den ersten beiden Jahren nach der Eröffnung im Juni 2010 stieg die Zahl der Übernachtungen zunächst an. So waren es Zählungen der Stadt Kleve zufolge im Jahr 2012 insgesamt 5195 Übernachtungen (2011: 4521). Die Jahre darauf blieb die Zahl konstant um die 4000 bis 4300. Im vergangenen Jahr dürfte das schlechte Sommerwetter für die vergleichsweise schwache Zahl verantwortlich sein: Nur 3220 Übernachtungen kommen für das Jahr 2017 zusammen. Das Ehepaar Harnewald mag es, wenn es nicht ganz so voll ist. Dann können sie sich mit ihrem 18 Jahre alten Wohnmobil richtig ausbreiten. "Über Pfingsten wird hier wieder die Hölle los sein", prognostiziert Bob Harnewald und beißt in seinen "Stroopkoeken". Zeitgleich zieht er einen Handstaubsauger, um die frischen Keks-Krümel vom Teppichboden seines Mobils zu entfernen. Hier auf dem Platz sei es natürlich nicht vollkommen ruhig, sagt Mieke Harnewald und zeigt Richtung Straße und Baustelle. "Aber die Züge sind leise, davon hören wir gar nichts." Wo sonst könne man schon so nah mit dem Wohnmobil an einer Fußgängerzone halten?