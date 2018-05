Kleve : Abschiebung droht: Russe flüchtet aus Amt

Kleve Die Polizei sucht nach einem 28-jährigen Russen. Der Mann hatte am vergangenen Donnerstag einen Termin beim Ausländeramt des Kreises Kleve, dabei wurde ihm ein Abschiebehaftbefehl verkündet. Weil dieser sofortige Wirkung hat, wurde der 28-Jährige von Mitarbeitern des Ausländeramts festgehalten und gegen 11.30 Uhr in einen gesonderten Raum gebracht. Unvermittelt trat der Mann die Flucht an, indem er eine Glasscheibe eintrat oder einschlug, so die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Dabei zog er sich eine blutende Verletzung. Die sofort hinzu gerufene Polizei schrieb den Mann zur Fahndung aus.

Mit einem Großaufgebot machten sich die Einsatzkräfte auf die Suche nach dem 28-Jährigen. Zeugen hatten beobachtet, dass dieser in Richtung Klever Oberstadt geflüchtet war. Die großangelegte Suche im gesamten Stadtgebiet brachte jedoch keinen Erfolg. Bis gestern hatte die Polizei keine Spur von dem Geflüchteten. Die Polizei betont, dass es nicht zu Übergriffen auf Personal des Ausländeramts gekommen sei. Mitarbeiter der Kreisverwaltung und auch der städtischen Ämter hatten am Donnerstag eine Warnung vor dem Mann erhalten. Eine Eigengefährdung des Mannes könne inzwischen jedoch ebenso ausgeschlossen werden wie eine Fremdgefährdung, so eine Polizeisprecherin.

(cat)