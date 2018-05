Geldern : Herbert Knebel mit seinen besten Songs in Geldern

Geldern Herbert Knebels Affentheater, diesmal mit Gastmusikern, ist wieder in Geldern zu erleben. "Rocken bis qualmt" heißt das Programm, das am Samstag, 9. Juni, ab 20 Uhr in der Aula im Lise-Meitner-Gymnasium gezeigt wird.

Warum macht ihr nicht einmal ein reines Musikprogramm? Eine Frage, die immer wieder von verschiedenen Seiten gestellt wurde. Und hier ist es jetzt, nur von Sommer 2017 bis Sommer 2018 und nur an auserwählten Orten. Als musikalische Verstärkung konnten kurzfristig auf dem Transfermarkt für gruppenlose Musiker Henjek und Stenjek, die ehemalige Bläsersektion der Familie Popolski verpflichtet werden. Es gibt ein Wiedersehen und Wiederhören mit tollen Songs aus den verschiedenen Programmen von Herbert Knebels Affentheater wie Rentner Love, Aufm Heimweg zu schnell, Papa war bei de Rolling Stones, Elli, Lola, Rauch ausse Wohnung. Es sind die tollsten Songs aus den Programmen der vergangenen 30 Jahre und Herbert Knebels Moderationen.

Karten kosten ab 31,80 Euro. Tickets gibt es bei der Buchhandlung Keuck in Geldern, Issumer Straße 15, Telefon 02831 80008, bei Schreibwaren op de Hipt in Straelen, Am Markt, Telefon 02834 6115, im Kulturbüro Niederrhein, Nimweger Straße 58, in Kleve, Telefon 02821 24161 und online bei adticket.de.

(RP)