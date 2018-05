Kleve : Burg Ranzow on Tour

Kleve Mit 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern startete der Bus ab Burg Ranzow in Kleve-Materborn Richtung Köln. Ziel war der Fühlinger See im Norden der Stadt. Dort fand jetzt schon zum 11. Mal der große Firmenlauf statt. Auch das Team um Seniorenhausleiterin Jutta Manz machte sich auf den Weg um die Trägerin - die Seniorenhaus GmbH der Cellitinnen zur heiligen Maria - in Köln zu unterstützen.

Mit genügend Proviant im Gepäck wurde das firmeneigene Zelt angesteuert. Da staunten die Kölner Kollegen nicht schlecht, als das Klever Team samt Gefolge und Burg auftrat. Allein der nette Empfang und das gute Miteinander im Team sorgten schon für Wohlfühl-Charakter und Wiederholungswert. Und Jutta Manz erfreute sich an der steigenden Anmeldezahl ihrer Mitarbeiter aus Burg Ranzow und Hausgemeinschaften.

Der Lauf begann mit einem "Gute-Laune-Warm-up", bevor die 5,7 Kilometer lange m Strecke freigegeben wurde. Rund um den Fühlinger See erlebten die 6.463 Teilnehmenden des Firmenlaufs ein Riesenspektakel. Zuschauer feuerten an und verschiedene Bands verhelfen durch ihre Beats und Trommelklänge zu einem guten Tempo und zu einer tollen Atmosphäre. Egal ob Läufer oder Walker, hier waren sich alle einig: "Dabei sein ist alles. Im nächsten Jahr", so Seniorenhausleiterin Manz, "mit Sicherheit wieder."

(RP)