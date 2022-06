Mitmach-Aktion : Niederrheinischer Radwandertag führt rund um Kleve

Kleve Am 3. Juli fällt um 10 Uhr der Startschuss für die Radel-Aktion. Am Minoritenplatz gibt es ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein.

Am Sonntag, 3. Juli, erwarten die passionierten Fietser in Kleve nicht nur vier landschaftlich reizvolle Fahrradrouten im Rahmen des 29. Niederrheinischen Radwandertages, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm. Im Außenbereich der Klever Tourist-Information, die gleichzeitig Start- und Stempelstelle ist, können die Besucher von 10 bis 17 Uhr einiges erleben: Neben musikalischer Untermalung von DJ Mike stehen das Eisbüdchen Dellnitz und die Kaffeebude Nils Roth auf dem Minoritenplatz 2 und bieten selbstgemachtes Eis bzw. Kaffeespezialitäten zum Kauf an.

Für Kinder stehen auf der angrenzenden Rasenfläche Spiele im XXL-Format zur Verfügung und wer sich ausruhen möchte, schaut nach einem freien Liegestuhl oder Sitzsack. Ein weiteres Highlight ist die mobile Fahrradwaschanlage. Interessierte können dort kostenfrei ihr Fahrrad waschen lassen. Und es gibt noch ein kleines Geschenk: Jeder Starter in Kleve erhält einen Ansteckpin „Skyline Kleve“. Nach der Eröffnung und dem Startschuss um 10 Uhr durch Bürgermeister Wolfgang Gebing gehen die Radler auf die vier abwechslungsreichen Routen rund um Kleve: Route 2 führt von Kleve über Kranenburg und Goch zurück nach Kleve und ist ca. 60 Kilometer lang. Eine kürzere Fahrradtour (Route 6) mit ca. 42 Kilometer hat den Start- und Zielpunkt Kleve und führt dabei über Bedburg-Hau und Emmerich. Bei Route 8 (ca. 54 Kilometer lang) starten die Radfahrer in Emmerich und fahren über Kleve und Millingen aan de Rijn zurück zum Ausgangspunkt. Route 11, die in Kranenburg startet und endet, geht über Gennep (NL) und Kleve. Hierwird auf einer Länge von 46 Kilometer geradelt. Wer unterwegs Lust auf eine Pause sowie ein Kaffee-Kuchen-Gedeck hat, erhält an diesem Tag im Café Wanders und im Café im Gärtchen in Keeken besondere Angebote anlässlich des Niederrheinischen Radwandertages.