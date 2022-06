Übung : Hilfe für den Rettungsdienst

Kreis Kleve Feuerwehr des Kreises Kleve übt Umgang für den Aufbau eines Behandlungsplatzes. Der reguläre Rettungsdienst stößt bei einem Massenanfall von Verletzten schnell an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit.

Dabei bezeichnet MANV eine Situation, bei der eine große Anzahl von Betroffenen versorgt werden muss. Nicht zu verwechseln mit einer MANV-Lage ist allerdings ein sogenannter Spitzenbedarf des Rettungsdienstes, bei dem zufällig mehrere Notfälle zur gleichen Zeit versorgt werden müssen. Oder gar, wenn für einzelne Notfälle Spezialmaterial, wie besondere Schutzausrüstung oder seltenes technisches Gerät, notwendig ist. So verfügt auch der Kreis Kleve über eine sogenannte „MANV-Komponente“, die aus Personal der Feuerwehr Kranenburg, des Deutschen Roten Kreuzes und des Malteser Hilfsdienstes besteht. „Hierzu stellt die Kranenburger Feuerwehr etwa 40 Personen, die neben ihrem normalen, freiwilligen Dienst in den Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehr, zusätzlich auch der MANV-Gruppe angehören“, erklärt Norbert Jansen, stellvertretender Kreisbrandmeister und Leiter der Kranenburger Feuerwehr. Und damit im Falle eines Falles auch alles nahezu reibungslos klappt, übte die MANV-Gruppe in Kranenburg, unter der Leitung von Peter Berns und Arnulf Coppers, den Aufbau eines Behandlungsplatzes. Zudem machte sich die Gruppe nach einer mehr als zwei Jahre dauernden „Corona-Pause“, mit dem Inhalt des „Abrollbehälters MANV“ vertraut, der einen großen Teil des Behandlungsplatzes beinhaltet. „Ergänzt wird dieser im Einsatzfall im Wesentlichen durch Material vom Deutschen Roten Kreuz und dem Malteser Hilfsdienst“, so Jansen weiter, der den Ablauf der Übung beobachtete. Dabei schloss er keinesfalls aus, dass es auch im Gebiet des Kreises Kleve zu sogenannten Großschadensereignissen kommen kann, zu der die MANV-Komponente eingesetzt werden muss. Schließlich führten Bahnlinien und Autobahnen durch den Kreis Kleve und auch den Flughafen in Weeze gelte es im Auge zu behalten.